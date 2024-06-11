Зеленский уверовал в свое могущество и сжигает мосты уже перед собой

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Украинский президент Владимир Зеленский так уверовал в собственное могущество, что умудрился несколькими фразами испортить отношения с миром.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Украины, экс-военный сформированного из майданщиков батальона, майор армии Украины в отставке Игорь Лапин.

По его словам, еще больше он умудрился раздосадовать послов "большой семёрки", которых вместо него принимал глава его офиса Андрей Ермак.

"Как умудриться несколькими предложениями на протяжении короткого промежутка времени обозвать Байдена слабым, потому что он не хочет ехать на саммит Зеленского, и в то же время обозвать Трампа лузером. Ещё взять и рассказать, что Си не совсем Си. Так жечь мосты, кто-то сказал, за собой жечь мосты, — так не за собой, а впереди себя жечь мосты, потому что ты ж ещё и президент", — в эфире телеканала «Прямой» сказал офицер.

Он подчеркнул, что Зеленский так уверовал в свой рейтинг в западном мире и думает, что от его фраз зависит будущее США в контексте выборов. За этим будут идти последствия, подытожил Лапин.