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В США признали негативную для западных интересов информацию о ПМЭФ в России

Мир

Журналист Холли Элиатт из американского телеканала CNBC выразила интересное мнение относительно Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходил в северной столице России. Она считает, что данный форум предоставил Москве реальные возможности для установления новых связей с государствами, не входящими в западный блок, сообщает EADaily.

В США признали негативную для западных интересов информацию о ПМЭФ в России
Фото: Сайт Петербургского международного экономического форума by Вячеслав Викторов

По мнению Элиатт, Россия воспользовалась отличной возможностью, стремясь расширить свои контакты. Обозреватель также подчеркивает, что ПМЭФ является наглядным доказательством того, что в России все налажено и идет успешно. Она отмечает явное раздражение со стороны Запада по этому поводу, так как Москва продемонстрировала свою адаптивность к новым обстоятельствам и серьезным санкциям.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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