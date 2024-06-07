США озвучили неблагоприятную реальность ПМЭФ в России для западных интересов

В США признали негативную для западных интересов информацию о ПМЭФ в России

Журналист Холли Элиатт из американского телеканала CNBC выразила интересное мнение относительно Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходил в северной столице России. Она считает, что данный форум предоставил Москве реальные возможности для установления новых связей с государствами, не входящими в западный блок, сообщает EADaily.

Фото: Сайт Петербургского международного экономического форума by Вячеслав Викторов

По мнению Элиатт, Россия воспользовалась отличной возможностью, стремясь расширить свои контакты. Обозреватель также подчеркивает, что ПМЭФ является наглядным доказательством того, что в России все налажено и идет успешно. Она отмечает явное раздражение со стороны Запада по этому поводу, так как Москва продемонстрировала свою адаптивность к новым обстоятельствам и серьезным санкциям.