Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кокосовые маффины с черникой тают во рту
Перекупщик назвал главные плюсы и минусы Kia Rio с пробегом
Как подготовить волосы к сезону на пляже
Россиянам ответили, почему кошка не дает трогать свои лапы
Эксперт рассказал, что будет с НАТО после ударов по РФ западным оружием
MNRAS: Млечный Путь врезался в другую галактику около 3 млрд лет назад
Прохор Шаляпин высказался о непростых отношениях со Стасом Пьехой
Актёр Джейк Джилленхол признался, что плохое зрение оказалось полезно в его профессии
Нашатырный спирт поможет в борьбе с тлёй
"Это в лучшем случае": у США для Зеленского несколько сценариев, и все незавидные

Политолог Ведруссов: у Зеленского нет светлого будущего по окончании власти

2:25
Мир

Будущее главы киевского режима Владимира Зеленского незавидно в любом из вариантов, рассказал изданию NewsInfo.Ru политолог Александр Ведруссов.

Политолог Ведруссов: у Зеленского нет светлого будущего по окончании власти
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Светлое будущее у просроченного президента будет вряд ли. Самый лучший расклад — это доживать годы где-нибудь на одном из объектов недвижимости в Лондоне, в Майами, Дубае или где-то ещё", — предположил эксперт.

По словам политолога, Зеленский навсегда войдёт в историю как политик, приведший некогда крупнейшую и богатейшую европейскую страну к "чудовищной руине".

"Там (на Украине) не на чем уже продолжать государственность, потому что страна будет уничтожена, будет демографическая катастрофа", — констатировал Ведруссов.

Проблема в том, считает эксперт, что подобные правители не ставят во главу угла интересы государства. Политолог напомнил, что Зеленский пришёл к власти на лозунгах мира и обещания договариваться с Россией, что и обеспечило ему поддержку подавляющего большинства украинского народа. Однако, оказавшись на посту президента, лидер Незалежной начал разрушать демократические институты и всё государство, отметил Ведруссов.

"Это то, чего мы раньше не наблюдали. Не может человек возглавлять государство и при этом открыто провозглашать его уничтожение или фактически работать на это", — подчеркнул он.

По мнению эксперта, Зеленский может повторить судьбу вьетнамского марионеточного президента Нго Диня Зьема. Тот, как и глава Украины, находился под контролем Вашингтона и был проводником интересов США. Однако американцы "без всяких сантиментов" устранили Зьема через организованный ЦРУ госпереворот, когда он стал неудобен, напомнил Ведруссов.

"Только дурак не понимает, что быть абсолютной марионеткой Штатов, выполнять любую просьбу, уничтожать свою страну по просьбе США — не означает никакого иммунитета. Как только будет не нужен, выкинут на свалку, не моргнув глазом. В лучшем случае предоставив убежище на Западе, позволят на каком-то объекте недвижимости доживать свои дни. Это в лучшем случае. А так церемониться не будут", — подытожил политолог.

Ранее Владимир Путин спрогнозировал, что Зеленский будет находиться у власти ещё год, после чего США "избавятся от него".

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период

Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?

Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
Выращиваем идеальные помидоры с помощью нашатырного спирта
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Пойдут за вами на край света: самые преданные породы кошек
Почему кошка следует за вами в туалет? Секреты кошачьего поведения раскрыты
Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова Прощупать почву. На Кубу идут четыре российских военных судна Дмитрий Плотников Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев
Флипперы в восторге: рухнул спрос на недвижимость массового сегмента для инвестиций — продавцы идут на уступки
Три в одном: мыльный раствор - универсальный защитник баклажанов от ключевых вредителей
Из-за глобального потепления Северный Ледовитый океан заселила тихоокеанская и атлантическая рыба
Из-за глобального потепления Северный Ледовитый океан заселила тихоокеанская и атлантическая рыба
Последние материалы
Кокосовые маффины с черникой тают во рту
Перекупщик назвал главные плюсы и минусы Kia Rio с пробегом
Как подготовить волосы к сезону на пляже
Россиянам ответили, почему кошка не дает трогать свои лапы
Эксперт рассказал, что будет с НАТО после ударов по РФ западным оружием
MNRAS: Млечный Путь врезался в другую галактику около 3 млрд лет назад
Прохор Шаляпин высказался о непростых отношениях со Стасом Пьехой
Актёр Джейк Джилленхол признался, что плохое зрение оказалось полезно в его профессии
Нашатырный спирт поможет в борьбе с тлёй
Как выросли цены на продукты для винегрета?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников