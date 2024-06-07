"Это в лучшем случае": у США для Зеленского несколько сценариев, и все незавидные

Политолог Ведруссов: у Зеленского нет светлого будущего по окончании власти

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Будущее главы киевского режима Владимира Зеленского незавидно в любом из вариантов, рассказал изданию NewsInfo.Ru политолог Александр Ведруссов.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Светлое будущее у просроченного президента будет вряд ли. Самый лучший расклад — это доживать годы где-нибудь на одном из объектов недвижимости в Лондоне, в Майами, Дубае или где-то ещё", — предположил эксперт.

По словам политолога, Зеленский навсегда войдёт в историю как политик, приведший некогда крупнейшую и богатейшую европейскую страну к "чудовищной руине".

"Там (на Украине) не на чем уже продолжать государственность, потому что страна будет уничтожена, будет демографическая катастрофа", — констатировал Ведруссов.

Проблема в том, считает эксперт, что подобные правители не ставят во главу угла интересы государства. Политолог напомнил, что Зеленский пришёл к власти на лозунгах мира и обещания договариваться с Россией, что и обеспечило ему поддержку подавляющего большинства украинского народа. Однако, оказавшись на посту президента, лидер Незалежной начал разрушать демократические институты и всё государство, отметил Ведруссов.

"Это то, чего мы раньше не наблюдали. Не может человек возглавлять государство и при этом открыто провозглашать его уничтожение или фактически работать на это", — подчеркнул он.

По мнению эксперта, Зеленский может повторить судьбу вьетнамского марионеточного президента Нго Диня Зьема. Тот, как и глава Украины, находился под контролем Вашингтона и был проводником интересов США. Однако американцы "без всяких сантиментов" устранили Зьема через организованный ЦРУ госпереворот, когда он стал неудобен, напомнил Ведруссов.

"Только дурак не понимает, что быть абсолютной марионеткой Штатов, выполнять любую просьбу, уничтожать свою страну по просьбе США — не означает никакого иммунитета. Как только будет не нужен, выкинут на свалку, не моргнув глазом. В лучшем случае предоставив убежище на Западе, позволят на каком-то объекте недвижимости доживать свои дни. Это в лучшем случае. А так церемониться не будут", — подытожил политолог.

Ранее Владимир Путин спрогнозировал, что Зеленский будет находиться у власти ещё год, после чего США "избавятся от него".