Референдум о независимости Республики Сербской от Боснии и Герцеговины состоится. Дата его проведения будет определена с учётом интересов всех сторон. Об этом Милорад Додик, президент Республики Сербской, сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.
Республика Сербская является составной частью Боснии и Герцеговины, являясь автономной республикой, или энтитетом. Однако после того, как Босния ускорила процесс евроинтеграции, а сербы были признаны виновными за геноцид в Сребренице единство Боснии и Герцеговины было поставлено под угрозу. Додик занимает пророссийскую и патриотическую позицию.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?