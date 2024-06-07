Республика Сербская может отделиться от Боснии

Босния и Герцеговина может распасться

0:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Референдум о независимости Республики Сербской от Боснии и Герцеговины состоится. Дата его проведения будет определена с учётом интересов всех сторон. Об этом Милорад Додик, президент Республики Сербской, сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Республика Сербская является составной частью Боснии и Герцеговины, являясь автономной республикой, или энтитетом. Однако после того, как Босния ускорила процесс евроинтеграции, а сербы были признаны виновными за геноцид в Сребренице единство Боснии и Герцеговины было поставлено под угрозу. Додик занимает пророссийскую и патриотическую позицию.