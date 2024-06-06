Молдавский оппозиционный политик, лидер блока "Победа" Илан Шор считает, что Молдавии следует развиваться вместе с Россией. По его мнению, стоит рассмотреть возможность присоединения страны к Союзному государству России и Белоруссии.
Прозападный курс Майи Санду, направленный, в конечном счёте на отказ от суверенитета Молдавии и её аншлюс Румынией, вызвал консолидацию патриотической оппозиции, а также автономистов из Гагаузии. Оппозиция сделала ставку на союз с Москвой, что вызвало репрессии со стороны Кишинёва. По мере приближения выборов президента ситуация будет ещё более обостряться. Ясно, что запад применит все меры для сохранения режима Санду.
Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.