Молдавия в случае прихода к власти оппозиции может присоединиться к Союзному государству

Илон Шор: Молдавии следует присоединиться к Союзному государству

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Молдавский оппозиционный политик, лидер блока "Победа" Илан Шор считает, что Молдавии следует развиваться вместе с Россией. По его мнению, стоит рассмотреть возможность присоединения страны к Союзному государству России и Белоруссии.

Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International

Прозападный курс Майи Санду, направленный, в конечном счёте на отказ от суверенитета Молдавии и её аншлюс Румынией, вызвал консолидацию патриотической оппозиции, а также автономистов из Гагаузии. Оппозиция сделала ставку на союз с Москвой, что вызвало репрессии со стороны Кишинёва. По мере приближения выборов президента ситуация будет ещё более обостряться. Ясно, что запад применит все меры для сохранения режима Санду.