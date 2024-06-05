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Россию исключают из ВПП: эксперт объяснил, как это повлияет на мировые поставки продовольствия

Эксперт Салуцкий назвал "комариным укусом" окончание участия России в ВПП ООН

Мир

Исключение России из Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН призвано снизить её доходы, но для РФ это не более чем "комариный укус", рассказал NewsInfo.Ru политический обозреватель, президент правления "Альянса цивилизаций" ООН Анатолий Салуцкий.

Эксперт Салуцкий назвал "комариным укусом" окончание участия России в ВПП ООН
Фото: flickr.com by UNclimatechange is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ранее российским компаниям ограничили возможность участвовать в тендерах на поставку продуктов питания для ВПП ООН, в рамках которой продовольствие передаётся в нуждающиеся страны в качестве гуманитарной помощи. Россия участвует в программе с 2002 года, являясь постоянным поставщиком продуктов в Афганистан, Сирию, Судан, Палестину и страны Центральной Азии.

"Дело в том, что мы продаём зерно и прочие продукты, передаём в этот фонд. Но нам ООН платит деньги за это. Поэтому они сделали это, чтобы Россия меньше зарабатывала. Вот в чем подоплёка", — объяснил Салуцкий.

Эксперт отметил, что Россия навряд ли почувствует ущерб от ограничений ООН, так как объёмы поставок в рамках ВПП были не очень большими. Что касается нуждающихся стран, то ООН может закупать продовольствие для них у других поставщиков.

Собеседник издания напомнил, что Россия поставляет этим государствам продукты напрямую, в том числе бесплатно. Поэтому ограничения распространятся только на поставки, которые происходят в рамках ВПП, подчеркнул Салуцкий.

"У нас же прямые связи есть со многими странами. И они (ООН — прим. ред.) на это никак не могут повлиять", — подытожил эксперт.

Ранее политолог Михайленко рассказал о преимуществах для Турции от вступления в БРИКС.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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