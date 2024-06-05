Политолог Михайленко высоко оценил перспективы Турции от вступления в БРИКС

Политолог Михайленко: Турция через БРИКС сможет реализовать свои политические амбиции

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Александр Михайленко, доктор политических наук, профессор и заведующий кафедрой Института права и национальной безопасности РАНХиГС, поделился своим мнением с журналистами NewsInfo.ru относительно заявлений Турции о возможном присоединении к БРИКС и реакции России на эту перспективу.

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По словам Михайленко, Турция проявляет интерес к БРИКС, поскольку эта организация обладает огромным потенциалом и часто называется «организацией нового типа». Она соответствует принципам многополярной системы, которая должна сформироваться в будущем.

Профессор подчёркивает, что Турция, несомненно, видит себя одним из таких полюсов, и поэтому её стремление присоединиться к БРИКС вполне естественно.

"таким образом они могли бы реализовать и свои амбиции политические. И самое главное, что там и круг стран, которые участвуют, тоже примерно вот с такими же настроениями. Они настроены на что? На формирование нового мирового порядка. А новый мировой порядок — это три основных направления. Это новые нормы международные, то есть договоры, соглашения, новые принципы и новые организации. Так вот, как раз БРИКС является по этому третьему направлению (организации, международные институты) прообразом такого нового международного института, где по-другому решаются вопросы, связанные с устройством мира", — продолжает эксперт.

Вступление Турции в БРИКС представляет интерес для России с точки зрения экономических перспектив.

Отвечая на вопрос о том, как Запад может отреагировать на присоединение Турции к БРИКС, Михайленко отметил, что Запад уже давно негативно относится к БРИКС. При этом в организацию стремятся вступить и другие страны, помимо Турции.



"поэтому, конечно же, геополитически, да и геоэкономически, ведь БРИКС уже сейчас больше по ВВП, по торговле, по другим показателям, чем та же Большая семерка. И поэтому, конечно же, отношение Запада вообще к БРИКСу и к любой стране, которая проявляет желание вступить в эту организацию, будет негативным", — объясняет Михайленко.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что Запад осознаёт неизбежность подобных процессов.

"им приходится мириться с этим и стараться какими-то действиями привлечь на свою сторону, чтобы сдержать процесс формирования нового порядка, в том числе новых институтов международных", - закончил свою мысль Михайленко.

Таким образом, политолог уверен, что вступление Турции в БРИКС является важным и взаимовыгодным шагом на международной арене.