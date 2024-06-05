Новосибирский депутат Госдумы работает в Африке вместе с Сергеем Лавровым

2:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Налаживание контактов со странами Африки в последние годы является приоритетным направлением во внешней политике России. Доказательством тому служит первый в истории визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в столицу Буркина-Фасо Уагадугу, где ожидаются встречи на высоком уровне. Это уже третий визит главы российской дипломатии в рамках африканского турне. Ранее министр посетил Гвинею и Республику Конго.

Что примечательно, одним из членов делегации Сергея Лаврова стал новосибирский депутат Госдумы Дмитрий Савельев. Ведь именно новосибирские политики сейчас занимают активную позицию по налаживанию дипломатических связей в этом регионе, формируя лояльную России африканскую элиту и тем самым помогая государству отстоять национальные интересы на международной арене.

На Африканском континенте активно работает и вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Наталия Красовская, которая возглавляет Центр народной дипломатии. С её помощью в странах Африки, в том числе в Буркина-Фасо, открылись русские дома, где все желающие могут ознакомиться с культурой России, начать изучать русский язык, причём бесплатно. Также в Африке стали запускаться учебные программы ведущих вузов России. Более того, в российских высших учебных заведениях активно увеличивают число квот для поступления африканских граждан.

В Африке рассчитывают на расширение присутствия России на континенте, в том числе это связано с тем, что африканцы, отстаивающие национальный суверенитет, надеются на помощь РФ в вытеснении стран Запада с континента. В частности, в Буркина-Фасо рассчитывают на партнёрство с Россией по безопасности. Символичным шагом стало и возобновление в конце прошлого года в столице Буркина-Фасо деятельности посольства РФ.