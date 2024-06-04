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Безработица в Финляндии достигнет рекордных 8,2% в следующем году

Danske Bank прогнозирует рост безработицы в Финляндии до 8,2% в 2024 году

1:01
Мир

Danske Bank в своем последнем экономическом прогнозе предсказывает более высокий уровень безработицы в Финляндии, чем ожидалось ранее. Теперь банк прогнозирует, что безработица вырастет до 8,2% в 2024 году, по сравнению с предыдущим прогнозом в 7,9%. Об этом сообщает EADaily.

Danske Bank прогнозирует рост безработицы в Финляндии до 8,2% в 2024 году
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Главный экономист банка Паси Куоппамяки отмечает, что рост числа безработных особенно заметен в строительной отрасли. Однако прогноз по динамике ВВП Финляндии не изменился: ожидается сокращение экономики на 0,4% в 2024 году.

Индекс доверия потребителей в мае немного улучшился, но остался низким. Финляндия столкнулась с серьёзными экономическими трудностями после присоединения к антироссийским санкциям Евросоюза, что привело к рецессии и росту числа банкротств среди местных компаний.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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