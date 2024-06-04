Danske Bank в своем последнем экономическом прогнозе предсказывает более высокий уровень безработицы в Финляндии, чем ожидалось ранее. Теперь банк прогнозирует, что безработица вырастет до 8,2% в 2024 году, по сравнению с предыдущим прогнозом в 7,9%. Об этом сообщает EADaily.
Главный экономист банка Паси Куоппамяки отмечает, что рост числа безработных особенно заметен в строительной отрасли. Однако прогноз по динамике ВВП Финляндии не изменился: ожидается сокращение экономики на 0,4% в 2024 году.
Индекс доверия потребителей в мае немного улучшился, но остался низким. Финляндия столкнулась с серьёзными экономическими трудностями после присоединения к антироссийским санкциям Евросоюза, что привело к рецессии и росту числа банкротств среди местных компаний.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.