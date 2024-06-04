Дональд Трамп в случае получения приговора не сможет приехать в 37 государств

"Уголовник" Трамп не сможет приехать к уголовнику Зеленскому в Киев

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Дональд Трамп в случае получения уголовного осуждения столкнётся с рядом визовых ограничений.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно данным независимой организации World Population Review, занимающейся исследованием мировой демографии, бывшему президенту США Дональду Трампу, возможно, будет ограничен въезд в 37 стран. В этот список входят такие государства, как Китай и Индия.

По информации, опубликованной на сайте организации, 16 стран мира запрещают въезд на свою территорию лицам с уголовным прошлым. Среди них — Китай, Индия и другие государства. Кроме того, Канада, Австралия, Великобритания и Япония также применяют эту законодательную норму. Ещё 22 страны могут запретить въезд при наличии сведений об уголовном прошлом. В этом списке, например, такие страны, как Украина, Турция, Южная Корея и Филиппины, которые поддерживают дружественные отношения с США.

Также при подаче документов на визу в Россию иностранцы обязаны указывать наличие судимости.