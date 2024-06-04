Турция намерена стать членом БРИКС

Министр иностранных дел Хакан Фидан сообщил, что Турция планирует присоединиться к БРИКС. Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей министерской встрече в России в Нижнем Новгороде 10 — 11 июня.
Турцию привлекают широкие возможности для экономического сотрудничества, а также возможность укрепления своего геополитического влияния путём ослабления связи с США и ЕС и укрепления отношений с ведущими игроками Евразии и Африки. В 2023 году к "пятёрке" БРИКС присоединились Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Планирует вступление в организацию Белоруссия.
В Турции активно продвигают повестку многополярного мира, и потому турецкое руководство заинтересовано в повышении своей роли в институте, являющемся одним из ключевых столпов нового миропорядка.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?