Турция намерена стать членом БРИКС

Турция намерена вступить в БРИКС: переговоры об этом уже ведутся

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр иностранных дел Хакан Фидан сообщил, что Турция планирует присоединиться к БРИКС. Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей министерской встрече в России в Нижнем Новгороде 10 — 11 июня.

Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

Турцию привлекают широкие возможности для экономического сотрудничества, а также возможность укрепления своего геополитического влияния путём ослабления связи с США и ЕС и укрепления отношений с ведущими игроками Евразии и Африки. В 2023 году к "пятёрке" БРИКС присоединились Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Планирует вступление в организацию Белоруссия.

В Турции активно продвигают повестку многополярного мира, и потому турецкое руководство заинтересовано в повышении своей роли в институте, являющемся одним из ключевых столпов нового миропорядка.