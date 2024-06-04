Турция намерена стать членом БРИКС

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Турция намерена вступить в БРИКС: переговоры об этом уже ведутся

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Мир

Министр иностранных дел Хакан Фидан сообщил, что Турция планирует присоединиться к БРИКС. Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей министерской встрече в России в Нижнем Новгороде 10 — 11 июня.

Турция намерена вступить в БРИКС: переговоры об этом уже ведутся
Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

Турцию привлекают широкие возможности для экономического сотрудничества, а также возможность укрепления своего геополитического влияния путём ослабления связи с США и ЕС и укрепления отношений с ведущими игроками Евразии и Африки. В 2023 году к "пятёрке" БРИКС присоединились Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Планирует вступление в организацию Белоруссия.

В Турции активно продвигают повестку многополярного мира, и потому турецкое руководство заинтересовано в повышении своей роли в институте, являющемся одним из ключевых столпов нового миропорядка. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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