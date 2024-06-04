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"Всё было просчитано": политолог Гвритишвили рассказал, почему Грузия приняла закон об иноагентах вопреки угрозам США

Политолог Гвритишвили: Грузия просчитала риски от принятия закона об иноагентах

1:56
Мир

Принимая закон об иноагентах, правительство Грузии просчитало возможные риски, но сочло, что опасность в случае его непринятия была бы выше, рассказал в беседе с NewsInfo.Ru политолог, журналист Игорь Гвритишвили.

Политолог Гвритишвили: Грузия просчитала риски от принятия закона об иноагентах
Фото: flickr.com by Джордж Мел is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам эксперта, у грузинских властей есть достоверная информация о том, кто и зачем финансирует неправительственных организации (НПО), оппозиционные партии и СМИ.

"А шли эти средства в основном на организацию неправительственных выступлений, демонстраций студентов, в первую очередь, молодёжи и так далее. То есть всё это было просчитано. Потому правительство посчитало, что риск будет меньше, если они примут этот закон и начнут мониторить финансовые вливания в НПО", — рассказал он.

Гвритишвили добавил, что угрозы США наложить личные санкции на тех, кто примет закон, не дали эффекта. Что касается более масштабных последствий, то Вашингтон с 2009 года не оказывает серьёзной экономической поддержки Грузии, если не считать поставки предназначенного к списанию вооружения.

По словам политолога, ЕС в случае принятия закона угрожал отсрочить вступление Грузии в союз, однако из-за предстоящих июньских выборов Евросоюзу сейчас не до этого.

"Так что у них (правительства Грузии — прим. ред.) всё это просчитано, и решимость здесь, конечно, полная, чтобы этот закон эффективно работал, так как он уже принят", — констатировал эксперт.

Напомним, что ранее спикер грузинского парламента подписал закон об иноагентах после преодоления президентского вето. Теперь министерство юстиции и национальное агентство публичного реестра Грузии в течение 60 дней должны сформировать список организаций, получающих финансирование из-за рубежа.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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