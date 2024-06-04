Ещё одна страна отказалась от участия в "мирной конференции": Пакистан не будет участвовать в шоу Зеленского

Пакистан отказался от участия в "мирной конференции" в Швейцарии

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Пакистан, вероятно, не будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Основной причиной называется отсутствие на конференции Российской Федерации. Пакистан стремится поддерживать нейтральную позицию в международных конфликтах и избегать участия в мероприятиях, которые могут быть восприняты как поддержка одной из сторон, сообщает argumenti.ru.

Конференция, о которой идет речь, запланирована на 15-16 июня и пройдет неподалеку от города Люцерна. Мероприятие якобы направлено на обсуждение путей урегулирования конфликта в Украине и поиск мирных решений.