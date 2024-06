Ещё одна страна отказалась от участия в "мирной конференции": Пакистан не будет участвовать в шоу Зеленского

Пакистан, вероятно, не будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International