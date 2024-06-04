Пакистан, вероятно, не будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии.
Основной причиной называется отсутствие на конференции Российской Федерации. Пакистан стремится поддерживать нейтральную позицию в международных конфликтах и избегать участия в мероприятиях, которые могут быть восприняты как поддержка одной из сторон, сообщает argumenti.ru.
Конференция, о которой идет речь, запланирована на 15-16 июня и пройдет неподалеку от города Люцерна. Мероприятие якобы направлено на обсуждение путей урегулирования конфликта в Украине и поиск мирных решений.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?