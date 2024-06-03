В Грузии оппозиция готовится к продолжению борьбы за либеральный курс

В понедельник в президентском дворце Грузия подписали "Грузинскую хартию", которую разработала президент Саломе Зурабишвили. Под документом поставили свои подписи 17 оппозиционных партий и пять независимых депутатов.
Самой крупной из подписавших партий стало "Единое национальное движение". Об этом сообщает "Интерфакс".
В хартии говорится, что после победы на парламентских выборах в октябре этого года участники обязуются в течение нескольких месяцев назначить внеочередные парламентские выборы. По словам Зурабишвили, они будут действительно "свободными и справедливыми".
Также в документе предлагается отменить законы, которые вредят проевропейскому курсу Грузии, в первую очередь — закон "О прозрачности иностранного влияния". Предполагается провести коренное реформирование судебной власти и правоохранительных структур, а также изменить порядок формирования аппарата Центральной избирательной комиссии.
В октябре 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы,
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.