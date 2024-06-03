В Грузии оппозиция готовится к продолжению борьбы за либеральный курс

Прозападная оппозиция в Грузии готовится к новой борьбе

1:07 Your browser does not support the audio element. Мир

В понедельник в президентском дворце Грузия подписали "Грузинскую хартию", которую разработала президент Саломе Зурабишвили. Под документом поставили свои подписи 17 оппозиционных партий и пять независимых депутатов.

Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Самой крупной из подписавших партий стало "Единое национальное движение". Об этом сообщает "Интерфакс".

В хартии говорится, что после победы на парламентских выборах в октябре этого года участники обязуются в течение нескольких месяцев назначить внеочередные парламентские выборы. По словам Зурабишвили, они будут действительно "свободными и справедливыми".

Также в документе предлагается отменить законы, которые вредят проевропейскому курсу Грузии, в первую очередь — закон "О прозрачности иностранного влияния". Предполагается провести коренное реформирование судебной власти и правоохранительных структур, а также изменить порядок формирования аппарата Центральной избирательной комиссии.

В октябре 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы,