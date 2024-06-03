Политолог Кошкин объяснил слова Трампа о завершении войны в Газе политической конъюнктурой

Политолог Кошкин: заявления Трампа по ситуации в Газе связаны с выборами в США

1:38 Your browser does not support the audio element. Мир

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, прокомментировал для Newsinfo.Ru заявления экс-президента США Дональда Трампа, адресованные Хабибу Нурмагомедову, относительно урегулирования конфликта в Палестине.

По словам Кошкина, необходимо учитывать обстоятельства, в которых находится Трамп из-за предстоящих выборов и судебного процесса против него. Именно поэтому он стремится делать заявления, которые помогут ему получить поддержку американских избирателей.

Также эксперт отметил, что в течение своего президентского срока Трамп активно поддерживал Израиль. Поэтому его слова об окончании конфликта, вероятно, продиктованы желанием помочь этой стране.

"А как он это сделает? Как сделает? Как станет президентом, он найдет сделать как. Вспомните, как он начал договариваться с арабскими государствами, как он вдруг взял и решил, что теперь дипмиссия будет в Иерусалиме, и это будет столицей Израиля, как он решил, что Голанские высоты в Сирии сразу станут израильскими, так он решит и эти вопросы", — считает Кошкин.

В завершение эксперт подчеркнул, что необходимо принимать во внимание положение, в котором находится Дональд Трамп. По его словам, это влияет на то, как многие вопросы решаются в контексте политической конкуренции.

Впрочем, едва ли произраильский политик Трамп сможет внушить доверие сторонникам Палестины.