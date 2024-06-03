Саудовская Аравия ужесточает наказания за нелегальное совершение хаджа

В Саудовской Аравии были задержаны и оштрафованы 20 тысяч нарушителей хаджа

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Служба общественной безопасности Саудовской Аравии обнаружила более 20 тысяч нелегальных паломников, нарушивших правила хаджа, отправившись в Мекку и Медину без необходимого разрешения. Нарушителям грозит штраф в размере 10 тысяч саудовских риалов (почти $3 тысячи) и немедленная депортация с запретом на повторный въезд в страну.

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Для рецидивистов предусмотрено удвоение штрафа. Водителей, перевозивших нелегальных паломников, также оштрафуют вплоть до 50 тысяч риалов (почти $12 тысяч) или лишением свободы на полгода, с конфискацией транспортного средства. Главное управление общественной безопасности отметило, что туристические визы не позволяют посещать хадж без специального разрешения, а без него запрещен въезд в святые места страны. Правила действуют до 20 июня 2024 года.

Эксперты подчеркивают важность ужесточения наказаний за нарушение правил хаджа для создания более благоприятных условий для легальных паломников, сообщает издание "Акценты".



