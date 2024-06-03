Ветераны ВМС США выступили с критикой пропаганды моногамии командованием

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"Морские котики" выступили против засилья "петухов"

1:15
Мир

Руководители министерства обороны подверглись жёсткой критике со стороны бывших ветеранов "Морских котиков".

"Морские котики" выступили против засилья "петухов"
Фото: commons.wikimedia.org by JTdale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Командование специальных операций ВМС США опубликовало пост в честь начала месяца гордости ЛГБТ-сообщества.

Сообщение было продублировано на странице Facebook "Морских котиков" ВМС США. В нём радужными буквами был написан лозунг "достоинство, служение, уважение, равенство, гордость", украшенный эмблемой корпуса морской пехоты — орлом, сжимающим винтовку и трезубец.

Попытки ограничить доступ к комментариям не смогли остановить волну враждебности со стороны морских пехотинцев, которые обвинили элитное подразделение в том, что оно "запятнало свою честь" и предало своих ветеранов…

"Это [пресмыкание перед ЛГБТ повесткой], как раковая опухоль, и с ней нужно бороться как с угрозой национальной безопасности. Это уже слишком.", — написал один из них.

Справедливости ради, следует отметить, что в большинстве штатов педерастические ценности не распространяются и осуждаются, как в других нормальных странах Европы, в том числе в Венгрии и Сербии. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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