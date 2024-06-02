Паника на Банковой. Зеленский жалуется на попытки сорвать "мирный" саммит в Швейцарии

Владимир Зеленский жалуется на попытки "сорвать" саммит в Швейцарии

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Лидер Украины Владимир Зеленский пожаловался на попытки "сорвать" саммит по украинскому конфликту в Швейцарии.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

Саммит, который пройдет 15-16 июня, может оказаться под угрозой срыва, сказал глава Незалежной на сингапурской конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

Об этом сообщает издание, Bloomberg.

"К сожалению, есть попытки сорвать саммит", — заявил Зеленский, подчеркнув, что не хочет верить, что эти попытки вызваны желанием "монополярной власти над миром".

Он также раскритиковал официальный Пекин, обвинив китайскую сторону в том, что КНР помогает Российской Федерации сорвать мирный саммит в Швейцарии.