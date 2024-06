Паника на Банковой. Зеленский жалуется на попытки сорвать "мирный" саммит в Швейцарии

Your browser does not support the audio element.

Лидер Украины Владимир Зеленский пожаловался на попытки "сорвать" саммит по украинскому конфликту в Швейцарии.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa