Лидер Украины Владимир Зеленский пожаловался на попытки "сорвать" саммит по украинскому конфликту в Швейцарии.
Саммит, который пройдет 15-16 июня, может оказаться под угрозой срыва, сказал глава Незалежной на сингапурской конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла".
Об этом сообщает издание, Bloomberg.
"К сожалению, есть попытки сорвать саммит", — заявил Зеленский, подчеркнув, что не хочет верить, что эти попытки вызваны желанием "монополярной власти над миром".
Он также раскритиковал официальный Пекин, обвинив китайскую сторону в том, что КНР помогает Российской Федерации сорвать мирный саммит в Швейцарии.
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