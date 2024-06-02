Впарить туфту электорату. Байден планирует заморозить конфликт на Украине перед выборами

Джо Байден планирует заморозить конфликт на Украине перед выборами в США

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Американский лидер Джо Байден планирует заморозить украинский конфликт на Украине президентскими выборами в США, которые должны состояться осенью.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом сообщает издание The American Conservative.

По словам автора статьи, члены его администрации не хотят выглядеть людьми, которые привели Украину к поражению.

"Администрация Джо Байдена просто хочет сохранить всё как есть до следующих выборов, когда, либо Украина станет проблемой Трампа, либо они снова подумают о возможности мирного урегулирования конфликта", — сказано в материале.

Также отмечается, что Вашингтон вынужден не допустить "украинского коллапса" из-за того, что Киев становится слабее.