Впарить туфту электорату. Байден планирует заморозить конфликт на Украине перед выборами

Американский лидер Джо Байден планирует заморозить украинский конфликт на Украине президентскими выборами в США, которые должны состояться осенью.
Об этом сообщает издание The American Conservative.
По словам автора статьи, члены его администрации не хотят выглядеть людьми, которые привели Украину к поражению.
"Администрация Джо Байдена просто хочет сохранить всё как есть до следующих выборов, когда, либо Украина станет проблемой Трампа, либо они снова подумают о возможности мирного урегулирования конфликта", — сказано в материале.
Также отмечается, что Вашингтон вынужден не допустить "украинского коллапса" из-за того, что Киев становится слабее.
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