В ЦАР прошла памятная церемония в честь дня рождения Пригожина

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В столице Центральноафриканской Республики Банги прошла памятная церемония, приуроченная ко Дню рождения основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Источник фото: https://t.me/officersunion/

Церемония состоялась сегодня днем у памятника Защитникам ЦАР. Местные издания отмечают, что Пригожина до сих пор хорошо помнят, уважают и любят в ЦАР.

"1 июня 2024 года Евгению Викторовичу исполнилось бы 63 года. В Банги у памятника Защитникам ЦАР собрались сотни центральноафриканцев (как военных, так и гражданских), чтобы отдать дань памяти великому другу Африки", — пишут СМИ.

Участниками церемонии стали сотрудники ЧВК "Вагнер", руководитель Русского дома в Банги Дмитрий Сытый, генералы Генерального штаба FACA, а также представители полиции и жандармов.

Источник фото: https://t.me/officersunion/

Всю церемонию сопровождал военный оркестр национальных войск страны. Как только состоялась минута молчания, в небе ЦАР пролетели истребители вооруженных сил государства.