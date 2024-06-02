В ЦАР прошла памятная церемония в честь дня рождения Пригожина

В столице Центральноафриканской Республики Банги прошла памятная церемония, приуроченная ко Дню рождения основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Церемония состоялась сегодня днем у памятника Защитникам ЦАР. Местные издания отмечают, что Пригожина до сих пор хорошо помнят, уважают и любят в ЦАР.
"1 июня 2024 года Евгению Викторовичу исполнилось бы 63 года. В Банги у памятника Защитникам ЦАР собрались сотни центральноафриканцев (как военных, так и гражданских), чтобы отдать дань памяти великому другу Африки", — пишут СМИ.
Участниками церемонии стали сотрудники ЧВК "Вагнер", руководитель Русского дома в Банги Дмитрий Сытый, генералы Генерального штаба FACA, а также представители полиции и жандармов.
Всю церемонию сопровождал военный оркестр национальных войск страны. Как только состоялась минута молчания, в небе ЦАР пролетели истребители вооруженных сил государства.
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