Киев разочарован, что США разрешили наносить удары их оружием по РФ только в приграничной зоне

Киев разочарован, что США разрешили наносить удары лишь по приграничью РФ

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В офисе президента Украины разочарованы тем, что Вашингтон разрешил наносить удары оружием США лишь по приграничной зоне России.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источники близкие к офису администрации Владимира Зеленского.

Дадут ли США в итоге Вооружённым силам Украины использовать оружие на всей территории РФ, вот вопрос, пишет статья. Президент Зеленский собирается обсуждать это с главой Минобороны США Ллойдом Остином.

Ранее обозреватели Politico упрекнули президента Джо Байдена, что, разрешив Банковой удары, он втягивает Соединённые Штаты глубже в конфликт и признаёт безуспешность попыток "защитить" киевскую власть. Подчёркивается, что решение глава США принял под давлением демократов и иностранных лидеров.