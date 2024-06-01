В офисе президента Украины разочарованы тем, что Вашингтон разрешил наносить удары оружием США лишь по приграничной зоне России.
Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источники близкие к офису администрации Владимира Зеленского.
Дадут ли США в итоге Вооружённым силам Украины использовать оружие на всей территории РФ, вот вопрос, пишет статья. Президент Зеленский собирается обсуждать это с главой Минобороны США Ллойдом Остином.
Ранее обозреватели Politico упрекнули президента Джо Байдена, что, разрешив Банковой удары, он втягивает Соединённые Штаты глубже в конфликт и признаёт безуспешность попыток "защитить" киевскую власть. Подчёркивается, что решение глава США принял под давлением демократов и иностранных лидеров.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.