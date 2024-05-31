Доверие падает: президент Чехии стремительно теряет свою популярность

Президент Чехии начал терять доверие граждан своей страны

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Президент Чехии Петр Павел значительно потерял доверие среди простых граждан, как свидетельствуют данные опроса компании STEM. Доверие к нему снизилось с прошлого года, но все ещё остается на высоком уровне — ему доверяют 53% чехов, сообщает EADaily.

Фото: securityconference.org by Zwez / MSC is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Germany

Компания STEM отмечает, что общественность особенно ценит Павла за его роль хорошего представителя Чехии на международной арене, его вклад в укрепление авторитета страны и за то, что он не вмешивается чрезмерно во внутриполитические вопросы.

Петр Павел начал свой президентский срок в марте 2023 года, сменив на этом посту Милоша Земана. На момент вступления в должность его поддержка среди населения была на уровне 60%.

Павел также известен своей антироссийской риторикой, хотя и считает, что Украина не сможет победить на поле боя.