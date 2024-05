Вердикт присяжных о виновности Трампа расколол Америку

Политолог Сергей Марков в своём telegram-канале сообщает, что после того как стало известно о виновности Дональда Трампа, 22% американцев начали относиться к нему лучше, а 16% — хуже. За шесть часов ему пожертвовали 40 миллионов долларов (для сравнения: за весь апрель ему пожертвовали 76 миллионов).

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.