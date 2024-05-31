Вердикт присяжных о виновности Трампа расколол Америку

Вердикт о виновности Трампа раскалывает Америку

Политолог Сергей Марков в своём telegram-канале сообщает, что после того как стало известно о виновности Дональда Трампа, 22% американцев начали относиться к нему лучше, а 16% — хуже. За шесть часов ему пожертвовали 40 миллионов долларов (для сравнения: за весь апрель ему пожертвовали 76 миллионов).

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Это показывает, что многие люди понимают: обвинения против Трампа — это политические репрессии со стороны администрации Байдена и коррупция в судебной системе. Однако большинство американцев всё же поддерживают демократические ценности и поэтому выступают за Трампа. В то же время есть и те, кто так сильно не хочет видеть Трампа у власти, что готов пожертвовать демократией и законами.

Таким образом, продолжение уголовного преследования Трампа может привести к росту гражданского противостояния в США.