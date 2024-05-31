Израиль готов отказаться от своих агрессивных действий

Джо Байден: Израиль готов вывести войска из Газы

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

После нескольких месяцев бойни в Газе и геноцида палестинцев, которых сначала загнали в крошечное поселение Рафах, а затем чуть не истребили, Израиль под жёстким давлением мировой общественности, в том числе и США, вынужден был учесть возрастающее недовольство своими действиями и под угрозой международной изоляции пересмотреть свою политику.

Фото: flickr.com by U.S. Embassy Tel Aviv is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Израиль предложил ХАМАС прекратить огонь в Газе и освободить всех заложников. Так об этом сообщил президент США Джо Байден.

Первый этап инициативы предполагает вывод израильских войск из сектора Газа, освобождение заложников и арестованных палестинцев. Второй этап предусматривает бессрочное прекращение боевых действий.

По мнению Байдена, в правительственной коалиции Израиля есть те, кто хочет затянуть конфликт и оккупировать Газу. Однако власти страны должны придерживаться предложенной сделки.

Впрочем, Байден может выдавать желаемое за действительное, и израильские политики в отличие от украинских марионеток вполне могут пойти ва-банк.