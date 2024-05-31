Израиль готов отказаться от своих агрессивных действий

После нескольких месяцев бойни в Газе и геноцида палестинцев, которых сначала загнали в крошечное поселение Рафах, а затем чуть не истребили, Израиль под жёстким давлением мировой общественности, в том числе и США, вынужден был учесть возрастающее недовольство своими действиями и под угрозой международной изоляции пересмотреть свою политику.
Израиль предложил ХАМАС прекратить огонь в Газе и освободить всех заложников. Так об этом сообщил президент США Джо Байден.
Первый этап инициативы предполагает вывод израильских войск из сектора Газа, освобождение заложников и арестованных палестинцев. Второй этап предусматривает бессрочное прекращение боевых действий.
По мнению Байдена, в правительственной коалиции Израиля есть те, кто хочет затянуть конфликт и оккупировать Газу. Однако власти страны должны придерживаться предложенной сделки.
Впрочем, Байден может выдавать желаемое за действительное, и израильские политики в отличие от украинских марионеток вполне могут пойти ва-банк.
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