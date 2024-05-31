Вечер в хату. Дональд Трамп может стать президентом США, даже сев в тюрьму

Дональд Трамп может стать американским президентом, даже сев в места лишения свободы.
Об этом сообщает телеканал CNN.
"11 июля Дональду Трампу объявят меру наказания по делу, где он уже признан виновным в финансовых махинациях. Если ему назначат тюремное заключение, он в теории может избраться президентом даже из тюрьмы", — пишет автор статьи.
По словам журналиста, законодательство Соединённых Штатов не запрещает осужденным американцам баллотироваться на пост президента страны.
Напомним, сегодня Трамп был признан виновным по делу о выплате денег актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс.
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