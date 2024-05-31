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Грузия на грани потери поддержки Запада: закрытие проекта НАТО

Средства США и Великобритании в Грузии использовали для антизападной пропаганды

1:12
Мир

Грузия, когда-то стремившаяся к западным ценностям после распада Советского Союза, теперь находится на грани потери поддержки со стороны Запада, отмечает американское издание New Lines. Согласно данным издания, проект НАТО, предназначенный для укрепления устойчивости Грузии против российской гибридной войны, был закрыт. Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило закрытие программы стратегических коммуникаций, поддерживаемой НАТО, Великобританией и США в Грузии, сообщает EADaily.

Средства США и Великобритании в Грузии использовали для антизападной пропаганды
Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Хотя инициатива была запущена для противодействия России, по данным американского издания, она фактически использовалась для продвижения антизападной пропаганды и пиара правительства. Власти Великобритании и США не раскрывают суммы, потраченные на проект, но New Lines предполагает, что они могут быть значительными, возможно, в миллионах долларов. Согласно источнику издания, факты злоупотребления ресурсами посольства Великобритании в Тбилиси были известны по крайней мере с 2019 года, однако до недавнего времени на них закрывали глаза.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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