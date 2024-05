Политолог Мизин: Возвращение Трампа для Европы подобно Гитлеру

Виктор Мизин, политолог Института международной экономики и международных связей РАН, представил свое мнение относительно реакций стран Европы на судебный процесс против бывшего президента США Дональда Трампа, специально для Newsinfo.Ru.

