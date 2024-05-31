Политолог Мизин: Возвращение Трампа для Европы подобно Гитлеру

Политолог Мизин: В Европе есть страны, ждущие Трампа, но для большинства — он сатана

Виктор Мизин, политолог Института международной экономики и международных связей РАН, представил свое мнение относительно реакций стран Европы на судебный процесс против бывшего президента США Дональда Трампа, специально для Newsinfo.Ru.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Мизин, размышляя о европейских государствах, сочувствующих бывшему президенту Америки, подчеркнул, что такие страны, если имеют место, действуют скрытно, "потому что о контактах там царит страх в предвкушении или ожидании избрания. И они оценивают вероятность того, что это может произойти".

Согласно его мнению, аналогичный сценарий ждут дружественные России политики, подобных Марин Ле Пен в Германии или Нидерландах.

"В целом, никто особо не ожидает этого. И разговаривать об этом не принято. Скорее всего, это правые радикалы, которые вообще ненавидят все либеральное, включая Байдена", — высказывает эксперт об европейских государствах, сочувствующих Трампу.

К числу стран, поддерживающих Трампа, Мизин относит Венгрию.

"Публично об этом почти не упоминают, даже если некоторым, как "национальному фронту" Марин Ле Пен, нравятся его идеи о том, что нужно полностью отказаться от Европы. Мы знаем, что он не приверженец европейской интеграции. Это приближено к взглядам "Альтернативы для Германии" или французского "Национального фронта" Марин Ле Пен. Однако стоит подчеркнуть, что в политической среде Западной Европы и Центральной Трамп — это нечто страшное, на прибыль которого опасаются, аналогия проводится с приходом Гитлера в Германию в 1933 году", — продолжает Мизин.

Он также отметил, что для некоторых стран Европы возвращение Дональда Трампа к власти в США будет "как приход сатаны", поскольку опасаются потери поддержки своих стран со стороны Америки.

Отвечая на вопрос о действиях стран, ожидающих возвращения Трампа при переизбрании на второй срок Джо Байдена, эксперт отметил, что им придется сотрудничать.

Политолог подчеркнул, что многие страны Европы понимают, что это будет неразумным шагом.

Мизин считает,, что США являются основным союзником НАТО, и странам Европы нельзя просто отмахнуться от Америки.

Кроме того, по мнению политолога, нынешняя администрация президента США — одна из самых слабых в истории страны.

Он подчеркивает, что считает нынешнюю администрацию Белого Дома самой слабой даже по сравнению с администрацией Барака Обамы.