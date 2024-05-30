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Зеленский "путает берега" и критикует своих хозяев

Мир

Офис "президента" Украины Владимира Зеленского поручил чиновникам и депутатам публично критиковать президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина за то, что они не планируют присутствовать на конференции по урегулированию ситуации в Украине, которая пройдёт в Швейцарии 15 — 16 июня. Об этом сообщила британская газета The Financial Times (FT), ссылаясь на попавший в её распоряжение документ.

Зеленский "путает берега" и критикует своих хозяев
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

Согласно источнику, в офисе Зеленского в последние месяцы наблюдается "паранойя". "Зеленский глубоко обеспокоен военной ситуацией и особенно предстоящим мирным саммитом в июне", — сказал неназванный высокопоставленный украинский чиновник.

По информации издания, Зеленский считает бессмысленным проведение форума без участия Байдена и Си Цзиньпина. Источники FT отмечают, что Киев решил провести форум в указанные даты, несмотря на предупреждения Вашингтона о возможной невозможности присутствия Байдена на мероприятии.

Американские чиновники также сообщили, что некоторые члены украинского правительства обеспокоены действиями Зеленского, которые могут навредить отношениям с США. Они считают, что Зеленскому не стоит "кусать руку, которая его кормит".

Впрочем, тот факт, что подобное хамское поведение "сходит с рук" Зеленскому свидетельствует о том, что его самого скоро спишут за ненадобностью. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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