Киевский режим осуждает администрацию США за саботаж Байденом конференции в Бюргенштоке

Офис "президента" Украины Владимира Зеленского поручил чиновникам и депутатам публично критиковать президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина за то, что они не планируют присутствовать на конференции по урегулированию ситуации в Украине, которая пройдёт в Швейцарии 15 — 16 июня. Об этом сообщила британская газета The Financial Times (FT), ссылаясь на попавший в её распоряжение документ.

