США намерены отправить мигрантов из Латинской Америки в Грецию и Италию

Телеканал CBS News сообщил, что США разрабатывают план по перенаправлению иммигрантов из Латинской Америки в Грецию и Италию.
Согласно этой инициативе, Греция и Италия будут принимать мигрантов, которые прошли оформление в иммиграционных офисах, созданных администрацией президента США Джо Байдена в четырёх странах Латинской Америки: Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале. Эти офисы называются "офисами безопасной мобильности".
Телеканал также отмечает, что в программе перенаправления иммигрантов уже участвуют Канада и Испания. По словам источника, Италия и Греция, вероятно, вместе примут около тысячи человек.
Не решённым остаётся пока вопрос о спонсировании этого далёкого транзита и правовом обеспечении подобной миграции.
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