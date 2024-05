США намерены отправить мигрантов из Латинской Америки в Грецию и Италию

Телеканал CBS News сообщил, что США разрабатывают план по перенаправлению иммигрантов из Латинской Америки в Грецию и Италию.

