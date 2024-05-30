США намерены отправить мигрантов из Латинской Америки в Грецию и Италию

"Янки" намерены отправить "латиносов" в Италию и Грецию

Телеканал CBS News сообщил, что США разрабатывают план по перенаправлению иммигрантов из Латинской Америки в Грецию и Италию.

Фото: .dvidshub.net by U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Nicholas Guevara/U.S. Central Command Public Affairs

Согласно этой инициативе, Греция и Италия будут принимать мигрантов, которые прошли оформление в иммиграционных офисах, созданных администрацией президента США Джо Байдена в четырёх странах Латинской Америки: Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале. Эти офисы называются "офисами безопасной мобильности".

Телеканал также отмечает, что в программе перенаправления иммигрантов уже участвуют Канада и Испания. По словам источника, Италия и Греция, вероятно, вместе примут около тысячи человек.

Не решённым остаётся пока вопрос о спонсировании этого далёкого транзита и правовом обеспечении подобной миграции.