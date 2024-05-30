Бунт на корабле? Зеленский уволил нескольких чиновников, близких к администрации Байдена

Исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский за прошлые несколько недель уволил нескольких высокопоставленных чиновников, которые были близки к администрации Джо Байдена.
Об этом сообщает издание The Washington Post.
По словам автора статьи, разногласия между Киевом и Вашингтоном и усилились после визита Энтони Блинкена на Украину. На встрече американский чиновник потребовал от офиса Зеленского начать в стране борьбу с коррупцией.
Но, по словам чиновников, которые присутствовали на встрече, лидер Незалежной "взбесился", отказавшись принять меры.
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