Бунт на корабле? Зеленский уволил нескольких чиновников, близких к администрации Байдена

Исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский за прошлые несколько недель уволил нескольких высокопоставленных чиновников, которые были близки к администрации Джо Байдена.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International