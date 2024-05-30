Обольют помоями по уши. В офисе Зеленского приказали чиновникам ругать Байдена и Си Цзиньпина

В офисе Зеленского приказано ругать Байдена и Си Цзиньпина

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В офисе президента Украины чиновникам приказано ругать Джо Байдена и Си Цзиньпина за нежелание ехать в Швейцарию на саммит по Украине.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом сообщает The Financial Times.

Отношения Вашингтона и Киева резко ухудшились и достигли наиболее низкого уровня за российско-украинский конфликт. Администрация Зеленского дала указание депутатам и правительству публично критиковать лидеров США и Китая.

"В офисе Зеленского в последние месяцы царит "паранойя". Он глубоко озабочен военной ситуацией и особенно сильно мирным саммитом в июне", — отмечает издание.

Лидер Незалежной не видит смысла в саммите, если там не будет Байдена и Си Цзиньпина.