Госдепартамент США пытается настроить всю мировую общественность против Российской Федерации.
Об этом сообщает Служба внешней разведки России.
В ведомстве напоминают, как главком Вооружённых сил Швеции пугает собственных граждан тем, что Кремль якобы "положил глаз" на остров Готланд, чтобы установить контроль над Балтийским морем. В Службе внешней разведки добавили, что Государственный департамент США хочет разместить в социальных сетях видео о "серьёзности российской угрозы" для граждан Финляндии и Швеции.
Вашингтон, по всей вероятности, не стесняется выставлять себя посмешищем из-за достижения цели, отмечают в СВР.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.