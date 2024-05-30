"Не дружите с ними, они плохие". В США пытаются настроить мировую общественность против России

США пытается настроить мировую общественность против России

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Госдепартамент США пытается настроить всю мировую общественность против Российской Федерации.

Фото: duma.gov.ru by Государственная дума Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом сообщает Служба внешней разведки России.

В ведомстве напоминают, как главком Вооружённых сил Швеции пугает собственных граждан тем, что Кремль якобы "положил глаз" на остров Готланд, чтобы установить контроль над Балтийским морем. В Службе внешней разведки добавили, что Государственный департамент США хочет разместить в социальных сетях видео о "серьёзности российской угрозы" для граждан Финляндии и Швеции.

Вашингтон, по всей вероятности, не стесняется выставлять себя посмешищем из-за достижения цели, отмечают в СВР.