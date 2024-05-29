Венгрия не намерена принимать Украину в ЕС

Венгрия готова принять Молдавию в ЕС, но по Украине позиция отрицательная

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Венгерские власти не позволяют начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Многие страны-члены ЕС хотели бы начать эти переговоры до июля, когда Венгрия будет председательствовать в ЕС в течение шести месяцев.

Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако Венгрия не возражает против начала переговоров с Молдавией. В целом, венгерские власти выступают за отказ от милитаризации Евросоюза и его безоговорочную поддержку США и всего курса на противостояние России и Китаю. Также Венгрия выступает за пересмотр политики санкций, наносящих вред экономике ЕС.