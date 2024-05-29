Дональд Трамп и Илон Маск договорились о сотрудничестве

Бывший президент США Дональд Трамп обсуждал с Илоном Маском возможность его назначения на должность консультанта в случае победы Трампа на президентских выборах в ноябре.
Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По словам источников, предложение ещё не проработано до конца, однако Трамп и Маск рассматривали такую возможность. Она предоставит Маску влияние на политику, связанную с безопасностью границ и экономикой.
Издание отмечает, что в последнее время Илон Маск стал активнее высказываться по этим темам.
Илон Маск имеет ряд ограничений в политической жизни США, например, не будучи гражданином США по рождению, он не может стать президентом и, как следствие, вице-президентом, не может занимать ряд иных высших должностей.
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