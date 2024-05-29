Дональд Трамп и Илон Маск договорились о сотрудничестве

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Дональд Трамп предложил почётную должность Илону Маску

0:54
Мир

Бывший президент США Дональд Трамп обсуждал с Илоном Маском возможность его назначения на должность консультанта в случае победы Трампа на президентских выборах в ноябре.

Дональд Трамп предложил почётную должность Илону Маску
Фото: flickr.com by Ministério Das Comunicações is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По словам источников, предложение ещё не проработано до конца, однако Трамп и Маск рассматривали такую возможность. Она предоставит Маску влияние на политику, связанную с безопасностью границ и экономикой.

Издание отмечает, что в последнее время Илон Маск стал активнее высказываться по этим темам.

Илон Маск имеет ряд ограничений в политической жизни США, например, не будучи гражданином США по рождению, он не может стать президентом и, как следствие, вице-президентом, не может занимать ряд иных высших должностей. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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