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Ким Чен Ын осыпал Южную Корею воздушными шарами с навозом

Северная Корея запустила 150 воздушных шаров с навозом и мусором в Южную Корею

1:01
Мир

Северная Корея запустила более 150 воздушных шаров, наполненных навозом, мусором и старой обувью, в направлении Южной Кореи. Это действие, описанное агентством Yonhap, произошло вечером 28 мая и охватило различные районы, включая юго-восточную провинцию Южный Кёнсан. Об этом сообщает "Царьград".

Северная Корея запустила 150 воздушных шаров с навозом и мусором в Южную Корею
Фото: flickr.com by Roman Harak is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Южнокорейские военные выразили возмущение и пообещали не терпеть такие провокации со стороны режима Ким Чен Ына. Это необычное послание стало ответом на ранее отправленные беженцами из Северной Кореи воздушные шары с листовками против Ким Чен Ына.

В то же время, Южная Корея планирует к 2030 году запустить около 60 спутников-шпионов для мониторинга территории КНДР, а Северная Корея недавно запустила свой первый военный разведывательный спутник, что привело к введению санкций со стороны США.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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