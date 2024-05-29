Ким Чен Ын осыпал Южную Корею воздушными шарами с навозом

Северная Корея запустила более 150 воздушных шаров, наполненных навозом, мусором и старой обувью, в направлении Южной Кореи. Это действие, описанное агентством Yonhap, произошло вечером 28 мая и охватило различные районы, включая юго-восточную провинцию Южный Кёнсан. Об этом сообщает "Царьград".
Южнокорейские военные выразили возмущение и пообещали не терпеть такие провокации со стороны режима Ким Чен Ына. Это необычное послание стало ответом на ранее отправленные беженцами из Северной Кореи воздушные шары с листовками против Ким Чен Ына.
В то же время, Южная Корея планирует к 2030 году запустить около 60 спутников-шпионов для мониторинга территории КНДР, а Северная Корея недавно запустила свой первый военный разведывательный спутник, что привело к введению санкций со стороны США.
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.