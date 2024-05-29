Американские журналисты представили фейк о Трампе, солгав о его намерении бомбить Москву и Пекин

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Фейк дня: Дональд Трамп намерен бомбить Москву и Пекин

1:12
Мир

Washington Post запустила фейк о Дональде Трампе, что он якобы говорил, что разбомбил бы Москву и Пекин в случае наличия конфликтов.

Фейк дня: Дональд Трамп намерен бомбить Москву и Пекин
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В одном из своих выступлений на мероприятии для доноров своей предвыборной кампании бывший президент США Дональд Трамп якобы заявил, что, если бы во время его президентского срока возникли конфликты на Украине или Тайване, он бы "бомбил Москву и Пекин". Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Издание отмечает, что на подобных мероприятиях Трамп часто выступает с комментариями по поводу внешней политики, инфляции и проблем с миграцией в США. Он пытается привлечь больше средств от доноров.

Ранее Трамп уже высказывался критически о текущем положении дел в стране. Он утверждал, что в США управляют "идиоты" и "некомпетентные люди". По его мнению, из-за некомпетентности действующего президента Джо Байдена Вашингтон может оказаться в состоянии третьей мировой войны в ближайшие пять месяцев.

Однако на самом деле ничего из того, о чём было написано, Дональд Трамп не говорил. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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