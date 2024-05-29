Обмен пленными остановлен из-за диких требований Киева забирать лишь "элитных" боевиков

Обмен военнопленными остановлен из-за диких требований Киева

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Обмен военнопленными между Украиной и Россией остановлен из-за "сумасшедших" требований киевской власти забирать домой только "элитных" националистов.

Фото: z.mil.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

"Идёт диалог с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом и Международным Комитетом Красного Креста. Согласно договоренности, зеркально, день в день, совершаем посещения: украинский омбудсмен — наших военнопленных, я вместе с сотрудниками аппарата украинских военнослужащих", — отметила Москалькова.

Также она сообщила, что они посетили более 700 солдат с обеих сторон.