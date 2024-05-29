Обмен пленными остановлен из-за диких требований Киева забирать лишь "элитных" боевиков

Обмен военнопленными между Украиной и Россией остановлен из-за "сумасшедших" требований киевской власти забирать домой только "элитных" националистов.
Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.
"Идёт диалог с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом и Международным Комитетом Красного Креста. Согласно договоренности, зеркально, день в день, совершаем посещения: украинский омбудсмен — наших военнопленных, я вместе с сотрудниками аппарата украинских военнослужащих", — отметила Москалькова.
Также она сообщила, что они посетили более 700 солдат с обеих сторон.
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.