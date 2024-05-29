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"Задиристо прокукарекал": Корчмарь объяснил, кому на самом деле были адресованы слова Трампа о бомбёжке Москвы и Пекина

"Офицеры России": Трамп забыл, чем могут закончиться ядерные игры для планеты

1:46
Мир

Заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о его готовности бомбить Москву и Пекин рассчитано в первую очередь на "внутреннего потребителя", рассказал Pravda.Ru чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке, член Экспертного совета "Офицеров России" Василий Корчмарь.

"Офицеры России": Трамп забыл, чем могут закончиться ядерные игры для планеты
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ранее Трамп во время одного из мероприятий по сбору средств для предвыборной кампании сообщил, что разбомбил бы Москву и Пекин, если бы во время его президентства Россия вступила в конфликт с Украиной, а Китай — с Тайванем. Слова кандидата-республиканца приводит The Washington Post.

"Безответственное, граничащее с безумием заявление Трампа, о том, что он бомбил бы Москву и Пекин в случае в конфликтных ситуаций с Украиной и Тайванем, сделано в обстановке обостряющейся внутриполитической, предвыборной гонки, в которой позиции Трампа пока весьма шаткие", — подчеркнул Корчмарь.

По его словам, заявление Трампа — часть "пропагандистского потока предвыборной агитации". Кроме того, экс-президент США в своих выступлениях ориентируется на муссирование разговоров о возможности прямого военного конфликта НАТО и России в случае поражения Киева и последующего ядерного апокалипсиса на планете, пояснил собеседник Pravda.Ru.

"Трамп задиристо прокукарекал потенциальным избирателям о своей небывалой решимости в проведении гипотетической внешней политики США в отношении России и Китая. Видимо, Трампу плохо объяснили, чем могут закончиться ядерные игры для земной цивилизации", — подытожил Корчмарь.

Ранее ЕС призвал серьёзнее относиться к поддержке Москвы Пекином.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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