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Обозреватель Washington Post рассказал про то, как США убедили Китай не поставлять России оружие

В Вашингтоне придумали байку про Байдена и его влияние на Си Цзиньпина

1:14
Мир

Обозреватель газеты Washington Post, ссылаясь на неназванных чиновников, сообщил, что Китай после начала конфликта на Украине якобы был готов отправить вооружение России. Однако, по словам обозревателя Дэвида Игнатиуса, после звонка президента США Джо Байдена Китай "воздержался" от этого шага.

В Вашингтоне придумали байку про Байдена и его влияние на Си Цзиньпина
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В сообщении говорится, что Байден якобы предупредил председателя КНР Си Цзиньпина о том, что США ответят, если Китай отправит оружие России. Это заявление американского президента, как утверждается, вызвало недовольство в Пекине. Си Цзиньпин, по словам издания, поинтересовался, не являются ли эти слова угрозой в адрес Китая.

Подобная информация никак не может быть проверена и потому может считаться байкой. Впрочем, такая байка про Байдена очень полезна в предвыборный период, поскольку представляет его как влиятельного политика, к которому прислушивается даже лидер Китая. Впрочем, едва ли вымыслом является сам факт разговора, в то время как его содержание и неучастие Китая в поставках оружия сторонам конфликта могли быть расценены как результат влияния США, 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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