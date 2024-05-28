Сопредседатель Беляков — Молдавия концентрирует тяжелую технику у границы с Приднестровьем

Приднестровье обеспокоено милитаризацией Молдавии и близостью военных учений

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Делегацию Приднестровья в Объединённой контрольной комиссии (ОКК) беспокоит милитаризация молдавской стороны, заявил сопредседатель от Тирасполя Олег Беляков. Он отметил поступление новых видов вооружения и усиление боевой подготовки вооружённых сил Молдавии, включая тренировки по ведению реальных боевых действий, проверку мобилизационного ресурса и организацию тренировок с высокотехнологичным оружием, сообщает EADaily.

Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International

На полигоне Бульбоки, расположенном близко к Приднестровью, складируются бронетранспортеры и тяжёлое вооружение, что вызывает у Приднестровья серьёзные опасения. Беляков подчеркнул, что представители Приднестровья в ОКК не согласны с этой ситуацией и призывают к ясности для международных наблюдателей. Он также напомнил, что Молдавия, по её конституции, является нейтральной страной и не выражает агрессивных намерений к соседним странам, но с Приднестровьем остаётся в состоянии неурегулированного конфликта.

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции недавно подтвердил выход Кишинева из переговорного процесса по Приднестровскому урегулированию. Национальная армия Молдавии увеличила интенсивность совместных учений с НАТО, что, по мнению экспертов, делает регион новым плацдармом против России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что западные кураторы стремятся создать новый очаг напряженности в регионе и нанести стратегическое поражение РФ.