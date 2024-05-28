Одна тысяча украинских беженцев срочно должны покинуть дома в немецкой Саксонии
Об этом сообщает издание Tagesspiegel.
Причиной этого уже назвали особый статус беженцев, который присвоили гражданам Украины. Дело в том, что им разрешено не только проживать в квартирах, но и снимать частные домовладения.
Отмечено, что большинство из 5,5 тысяч украинцев, заселённых в указанные квартиры, нашли обычное жильё. Теперь местное правительство хочет, чтобы украинцы освободили квартиры для беженцев из других государств, которым запрещается снимать дома в частном секторе.
В середине месяца эти граждане Украины уже получили письменные предписания освободить жилплощадь до 15 июня.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.