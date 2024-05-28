Халява кончилась. 1000 беженцев с Украины должны срочно покинуть свои дома в Саксонии

Тысяча украинских беженцев должны срочно покинуть дома в Саксонии

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Одна тысяча украинских беженцев срочно должны покинуть дома в немецкой Саксонии

Фото: commons.wikimedia.org by Silar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Об этом сообщает издание Tagesspiegel.

Причиной этого уже назвали особый статус беженцев, который присвоили гражданам Украины. Дело в том, что им разрешено не только проживать в квартирах, но и снимать частные домовладения.

Отмечено, что большинство из 5,5 тысяч украинцев, заселённых в указанные квартиры, нашли обычное жильё. Теперь местное правительство хочет, чтобы украинцы освободили квартиры для беженцев из других государств, которым запрещается снимать дома в частном секторе.

В середине месяца эти граждане Украины уже получили письменные предписания освободить жилплощадь до 15 июня.