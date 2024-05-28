Венгрия опять отказалась утверждать огромную, многомиллиардную "помощь" киевской власти.
Об этом сообщает издание Politico.
Это решение Будапешта вызвало большое недовольство у европейских властей. Как уже подсчитал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, венгерская сторона блокирует более 40 процентов резолюций украинского" блока.
Главы стран Европейского союза буквально в бешенстве, однако поделать ничего не могут, подчёркивает автор статьи. А бессильны они потому что все решения в ЕС страны должны принимать единогласно. Это значит, что Венгрия вполне на законных основаниях пользуется правом вето, удерживая европейцев в "рамках приличия".
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