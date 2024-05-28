Бесит всех русофобов! Венгрия сорвала планы Евросоюза по Украине

Будапешт опять сорвал планы Европейского союза по Украине

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Венгрия опять отказалась утверждать огромную, многомиллиардную "помощь" киевской власти.

Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Об этом сообщает издание Politico.

Это решение Будапешта вызвало большое недовольство у европейских властей. Как уже подсчитал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, венгерская сторона блокирует более 40 процентов резолюций украинского" блока.

Главы стран Европейского союза буквально в бешенстве, однако поделать ничего не могут, подчёркивает автор статьи. А бессильны они потому что все решения в ЕС страны должны принимать единогласно. Это значит, что Венгрия вполне на законных основаниях пользуется правом вето, удерживая европейцев в "рамках приличия".