Бесит всех русофобов! Венгрия сорвала планы Евросоюза по Украине

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Будапешт опять сорвал планы Европейского союза по Украине

0:47
Мир

Венгрия опять отказалась утверждать огромную, многомиллиардную "помощь" киевской власти.

Будапешт опять сорвал планы Европейского союза по Украине
Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Об этом сообщает издание Politico.

Это решение Будапешта вызвало большое недовольство у европейских властей. Как уже подсчитал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, венгерская сторона блокирует более 40 процентов резолюций украинского" блока.

Главы стран Европейского союза буквально в бешенстве, однако поделать ничего не могут, подчёркивает автор статьи. А бессильны они потому что все решения в ЕС страны должны принимать единогласно. Это значит, что Венгрия вполне на законных основаниях пользуется правом вето, удерживая европейцев в "рамках приличия".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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