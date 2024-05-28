Великобритания разделилась по вопросу признания Палестины

Шотландия требует от Великобритании признать независимость Палестины

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Джон Суинни, первый министр Шотландии, обратился к правительству Великобритании с призывом признать Палестину в качестве независимого государства. В случае отказа он пригрозил инициировать обязательное голосование в парламенте.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain

По мнению Суинни, признание палестинского государства является единственным способом достичь мира. Он также отметил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа представляет собой «крупнейшую моральную проблему нашего времени», на которую Лондон не реагирует должным образом.

Шотландия, таким образом, выражает солидарность с другой кельтской страной, Ирландией, которая уже признала независимость Палестины, невзирая на недовольство союзников по НАТО.

Палестинский вопрос в сочетании с ростом шотландского сепаратизма становятся всё более серьёзной проблемой для Великобритании.