Австралия не даст ни копейки замороженных российских активов на помощь Украине

Австралия отказалась использовать российские активы для помощи Украине

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Австралия не будет использовать замороженные российские активы для помощи Украине, заявил вице-премьер Ричард Марлз. Он подчеркнул, что, несмотря на введение значительных экономических санкций против России и Белоруссии, использование замороженных активов для финансирования военных действий на Украине не предусмотрено. Об этом сообщает "Царьград".

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По словам Марлза, существуют конституционные проблемы, которые препятствуют простому захвату и использованию этих средств. Австралия продолжает принимать меры в рамках закона, чтобы противодействовать агрессии, однако захват российских активов выходит за пределы этих мер.