Onedio: у Зеленского "бомбит" — несмотря на атаки, туристы массово едут в Крым

Onedio: в офисе Зеленского возмущены турпотоком в Крым

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Киевские власти обеспокоены количеством туристов, едущих отдыхать в Крым. Об этом на площадке Onedio сообщил некий украинский бизнесмен, имеющий отношение к гособоронзаказу.

Фото: wikimedia.org by Деревягин Игорь is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По его словам, "Киев считает Крым частью Украины, который был аннексирован Россией в 2014 году" (в реальности более 96% крымчан выбрали присоединение к РФ на референдуме).

По данным источников в офисе президента Украины, команда Зеленского "возмущена тем, что туристы продолжают посещать полуостров и не слишком боятся атак беспилотников, ударов ракет и угроз Крымскому мосту".

Издание напомнило, что ранее консультанты ЦРУ советовали украинским спецслужбам наносить удары по туристическим объектам, а возможную гибель мирных граждан называли "полезной".

По мнению спецслужб США и Украины, такие атаки должны были спровоцировать панику в России или сорвать туристический сезон на курортах.

Тем не менее, теракты и временные остановки движения по Крымскому мосту не отпугнули россиян, которые продолжают ездить на отдых в Крым. Туристы объясняют это доступностью отдыха, развитой инфраструктурой и красотой курортов полуострова.

Отметим, что 27 мая 2024 ВСУ впервые атаковали и другой популярнейший курорт России — мирный Геленджик. ПВО перехватила и сбила БПЛА, туристы и местные жители не пострадали.