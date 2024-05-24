Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что решение Международного суда в отношении Израиля и завершения операции в Рафахе является обязательным для исполнения.
Ранее суд в ООН постановил прекратить операцию Израиля в Рафахе по причине потенциальной опасности гибели большого числа гражданских лиц. Намерение сионистского режима провести операцию в переполненном палестинскими беженцами Рафахе единодушно осуждают во всём мире, причём не только в исламских странах и России, но и в странах Запада, где поведение Израиля провоцирует внутреннюю нестабильность.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.