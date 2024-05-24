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"Тучи сгущаются над Сионом": генсек ООН требует прекращения операции в Рафахе

0:39
Мир

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что решение Международного суда в отношении Израиля и завершения операции в Рафахе является обязательным для исполнения.

"Тучи сгущаются над Сионом": генсек ООН требует прекращения операции в Рафахе
Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ранее суд в ООН постановил прекратить операцию Израиля в Рафахе по причине потенциальной опасности гибели большого числа гражданских лиц. Намерение сионистского режима провести операцию в переполненном палестинскими беженцами Рафахе единодушно осуждают во всём мире, причём не только в исламских странах и России, но и в странах Запада, где поведение Израиля провоцирует внутреннюю нестабильность. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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