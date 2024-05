"Тучи сгущаются над Сионом": генсек ООН требует прекращения операции в Рафахе

Your browser does not support the audio element.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что решение Международного суда в отношении Израиля и завершения операции в Рафахе является обязательным для исполнения.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic