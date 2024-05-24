"Силы НАТО не готовы к конфликту": депутат Госдумы рассказал о подготовке России к войне с Западом

В Госдуме рассказали, как Россия готовится к войне с НАТО

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Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Россия готовится к возможной войне с НАТО, хотя такой сценарий маловероятен из-за неготовности самого Североатлантического альянса.

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Он отметил, что изменения в руководстве Министерства обороны и недавние военные учения являются элементами этой подготовки. Чепа уверен, что конфликт не произойдет, так как вооруженные силы НАТО не готовы к нему. Политики, стремящиеся к такому конфликту, будут сдержаны военными, сообщает NewsInfo.Ru.

Он подчеркнул, что большинство стран поддерживают Россию, понимая глобальные последствия подобного конфликта, и что Россия готова противостоять этой угрозе.

"На нашей стороне большинство стран и на нашей стороне правда", — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что бывший польский судья рассказал о возможности военного конфликта Польши с Россией.