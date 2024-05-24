Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Россия готовится к возможной войне с НАТО, хотя такой сценарий маловероятен из-за неготовности самого Североатлантического альянса.
Он отметил, что изменения в руководстве Министерства обороны и недавние военные учения являются элементами этой подготовки. Чепа уверен, что конфликт не произойдет, так как вооруженные силы НАТО не готовы к нему. Политики, стремящиеся к такому конфликту, будут сдержаны военными, сообщает NewsInfo.Ru.
Он подчеркнул, что большинство стран поддерживают Россию, понимая глобальные последствия подобного конфликта, и что Россия готова противостоять этой угрозе.
"На нашей стороне большинство стран и на нашей стороне правда", — заключил депутат.
Ранее сообщалось, что бывший польский судья рассказал о возможности военного конфликта Польши с Россией.
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