США подталкивают Украину к атакам на Россию

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США могут разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по России

0:42
Мир

Американские политики и официальные лица обсуждают возможность ослабления запрета на использование Украиной американского оружия для ударов по территории России. Визит госсекретаря Энтони Блинкена в Киев усилил поддержку этой идеи.

США могут разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по России
Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Конгрессмены США и Госдепартамент во главе с Блинкеном лоббируют снятие ограничений, утверждая, что текущие запреты "сковывают" действия ВСУ. Об этом сообщает "Царьград".

Однако, если запрет будет снят, это может привести к серьёзным последствиям, включая усиление конфликта и возможный ответ России, что вызывает опасения среди американских и российских экспертов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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