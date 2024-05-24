США подталкивают Украину к атакам на Россию

США могут разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по России

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Американские политики и официальные лица обсуждают возможность ослабления запрета на использование Украиной американского оружия для ударов по территории России. Визит госсекретаря Энтони Блинкена в Киев усилил поддержку этой идеи.

Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Конгрессмены США и Госдепартамент во главе с Блинкеном лоббируют снятие ограничений, утверждая, что текущие запреты "сковывают" действия ВСУ. Об этом сообщает "Царьград".

Однако, если запрет будет снят, это может привести к серьёзным последствиям, включая усиление конфликта и возможный ответ России, что вызывает опасения среди американских и российских экспертов.