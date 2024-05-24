Американские политики и официальные лица обсуждают возможность ослабления запрета на использование Украиной американского оружия для ударов по территории России. Визит госсекретаря Энтони Блинкена в Киев усилил поддержку этой идеи.
Конгрессмены США и Госдепартамент во главе с Блинкеном лоббируют снятие ограничений, утверждая, что текущие запреты "сковывают" действия ВСУ. Об этом сообщает "Царьград".
Однако, если запрет будет снят, это может привести к серьёзным последствиям, включая усиление конфликта и возможный ответ России, что вызывает опасения среди американских и российских экспертов.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.