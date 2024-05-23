В Китае начали борьбу с пропагандой роскоши

Китайские соцсети начнут борьбу с контентом, пропагандирующим роскошное потребление.

Фото: flickr.com by Roger Wo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как сообщил сервис Weibo, публикации, на которых пользователи изображены рядом с дорогими автомобилями, в роскошных отелях, с крупными суммами денег или предметами роскоши, будут удалены, поскольку не соответствуют правилам социальной сети. На данный момент было удалено уже около 1100 таких публикаций.

Подобные объявления также сделали другие социальные сети, такие как Xiaohongshu, Bilibili и Tencent. Кроме того, в Douyin заявили, что будут отслеживать и удалять видеоролики и аккаунты, которые пропагандируют финансовую обеспеченность и сравнивают роскошный образ жизни с другими. Также будет удалён контент, который продвигает преимущества привилегированного положения в обществе и дискриминирует или высмеивает другие социальные группы.