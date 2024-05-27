Дарья Митина: к польскому судье Шмидту нужно относиться осторожно

1:42 Your browser does not support the audio element. Мир

О польском судье Томаше Шмидте в видеоэфире Pravda.Ru рассказала секретарь Объединённой компартии, историк, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

Фото: Собственная работа by Фрэнк Винсенц is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

— Ещё одна европейская новость, которая претендует на сенсацию. Впервые, пожалуй, из Европы политики бегут в Белоруссию, в Минск, обычно было наоборот, от строгого батьки бежали в Европу.

Польский судья Томаш Шмидт бежал в Минск, открыто заявил о пособничестве Польши Украине, точнее, сформулировал таким образом, что Соединённые Штаты и Великобритания втягивают Польшу в войну на стороне Украине.

Пока Томаш Шмидт работает с белорусскими спецслужбами, но факт остаётся фактом:

он заявил о политическом преследовании в отношении себя,

он заявил о невозможности больше находиться на территории Польши,

попросил у Александра Лукашенко политического убежища.

О том, что Белоруссия является оплотом мира и свободы, мы знали и без польского судьи Шмидта. О том, что Запад втягивает Польшу в войну на стороне Украины, мы тоже знаем. Но я бы очень осторожно, очень аккуратно бы относилась к заявлениям судьи Шмидта, тем более что раньше, вот ещё два года назад, в начале специальной военной операции, он осуждал агрессивное вторжение России на украинскую территорию, как он выражался, и полностью поддерживал Украину.

Поэтому, конечно, не нам с вами учить белорусские спецслужбы, но мы бы на их месте очень и очень даже насторожились. А так, пожалуйста, собственно говоря, Белоруссия всегда рада гостям.

Смотрите видеосюжет